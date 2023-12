Luíz Júnior por pouco tempo e olhos postos em Gustavo Sá: João Pedro Sousa abordou mercado do Famalicão

Depois de ver o seu médio, Gustavo Sá, a fazer a antevisão ao jogo com o FC Porto e ele próprio ter dito que esperava uma equipa "muito forte", João Pedro Sousa foi questionado sobre a titularidade das suas peças diante dos dragões. Nesse sentido, o técnico dos minhotos foi sucinto.





"Tem aqui o [Gustavo] Sá. Ele vai ser titular. Aliás, aproveito para referir o que ele disse. Ele disse que tem muitos olhos em cima dele, espero que não se esqueça que isso inclui os olhos do treinador. Diz que quer trabalhar e ganhar o lugar a titular e tem aqui o prémio. Bem, tem agora, porque será titular amanhã", revelou o treinador, de 52 anos.Gustavo Sá tem, de facto, dado nas vistas ao serviços dos famalicenses, contabilizando dois golos e várias boas exibições, conquistando a titularidade no miolo. Contudo, João Pedro Sousa deixou rasgados elogios a Luíz Júnior, peça fulcral no seu processo defensivo e no bom registo da sua formação. Aliás, fez questão de abordar que o guardião brasileiro pode não ficar no Famalicão por muito mais tempo."Faz agora um ano em janeiro que, se bem me recordo, disse que o Júnior não ia ficar connosco muito mais tempo. Continuo muito surpreendido e muito contente por contar com o Luíz, é uma excelente vantagem e tem feito exibições tremendas a nosso favor. É um grande guarda-redes, à imagem da nossa equipa técnica, porque também temos um excelente treinador de guarda-redes", refletiu, deixando, por fim, uma opinião em concordância com várias estatísticas. "No meu pensamento, amanhã teremos os dois melhores guarda-redes do nosso campeonato em campo. Será muito bom", disse, visando Diogo Costa.