Luiz Júnior renova até 2028

O Famalicão anunciou a renovação de Luíz Júnior até à temporada de 2027/28, após vencer ter recebido recentemente o prémio de Melhor Guarda-Redes da Liga Betclic referente ao mês de setembro, atribuído pela Liga Portugal."Tudo começou neste sítio onde aprendi a ser feliz. Lutei, caí, levantei e acreditei sempre em mim. Ao meu lado está um clube que sempre me apoiou, dando todas as condições para ser melhor", pode ouvir-se no vídeo referente à renovação, onde o guardião refere que se sente "em casa" em Famalicão, onde veio em 2019/20 para a equipa de sub-19, tendo subido escalões, passando pelos sub-23, na Liga Revelação, até à baliza da equipa principal, sendo agora considerado um dos capitães de equipa e tendo envergado a braçadeira em alguns jogos desta época.