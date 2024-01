Marcos Vinicios, conhecido por Sorriso, apontado ao Famalicão

Marcos Vinicios, mais conhecido no mundo do futebol por Sorriso, foi apontado ao Famalicão. Segundo o portal brasileiro ‘Goal’, o extremo, de 22 anos, é alvo da SAD dos minhotos, que já terá encetado conversações com o RB Bragantino, clube que detém o passe do jogador.Um nome que se enquadra nos desejos da estrutura do Famalicão, que há muito está no mercado à procura de um extremo desequilibrador e que possa colmatar a pouca produção ofensiva que a equipa tem vindo a demonstrar.Olhando aos números, Sorriso pode ser a solução para essa lacuna, já que, na época passada, realizou 46 encontros e assinou um total de nove golos, aos quais juntou ainda duas assistências. O extremo tem contrato até 2026.