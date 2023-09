Miguel Ribeiro: «Chiquinho resolveu uma carência do nosso plantel»

Foi já perto do fecho do mercado que o Famalicão contratou Chiquinho por empréstimo do Wolverhampton. Praticamente uma semana depois, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos, comentou a chegada do extremo e revelou-se muito satisfeito com o reforço."Muitas vezes, numa contratação, pensa-se no emblema e no que é melhor para o emblema. E o emblema responde sozinho. Em 10 jogadores, 9 são unânimes entre treinador, scouting, presidente, diretor-desportivo. O emblema vai responder o que é melhor. Para o Famalicão era trazer o Chiquinho. Era um jogador financeiramente dentro dos nossos parâmetros, que ia resolver carência de equipa, até pela saída do Iván Jaime. O scouting tinha outros nomes para atuar. Eu e o diretor-desportivo falámos de outro extremo, mas para o emblema o melhor era o Chiquinho. Noutros momentos pede-se um jogador diferente, mas é normalmente nos casos em que há opiniões. Em 10, 9 estamos alinhados. Temos x dinheiro, estamos carenciados e conhecemos ideia de jogo, a resposta é acessível", referiu o líder da SAD famalicense, na intervenção que teve no Thinking Football, evento que se encontra a decorrer no Porto.