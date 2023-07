Mirko Topic oficial no Famalicão até 2027

O Famalicão oficializou a contratação do internacional sérvio Mirko Topic com um vínculo válido até 2027. O médio, de 22 anos, é oriundo do FK Vojvodina, clube que lhe permitiu a estreia na principal liga da Sérvia com apenas 18 anos.

"Sinto-me muito entusiasmado por começar esta minha primeira experiência no estrangeiro. Poder fazê-lo num clube com uma visão tão interessante e com uma ambição ilimitada deixa-me ainda mais empolgado e desejoso de poder começar a jogar", afirmou Mirko Topic à comunicação minhota, para logo de seguida admitir que tirou referências dos famalicenses com outros compatriotas: "Falei com o Uros Racic e o Srdjan Babic e eles disseram muitas coisas positivas. Confidenciaram-me que é um clube bastante organizado e que constrói sempre plantéis muito valiosos, nos quais se destacam sempre jovens jogadores".