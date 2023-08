Famalicão anuncia dois reforços: um deles vem do Real Madrid

Depois de anunciar a chegada de Tom Lacoux, o Famalicão oficializou esta terça-feira mais dois reforços. Tratam-se do lateral-direito brasileiro Nathan e do extremo espanhol Óscar Aranda.O defesa, de 21 anos, chega do Santos, tendo assinado por uma época com os famalicenses. Nathan regressa assim ao futebol português, depois de já ter representado o Boavista entre 2020 e 2022. "Estou muito contente por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão e por estar de regresso ao futebol português. As expectativas são muito boas, pois sinto ser uma boa oportunidade para continuar a evoluir num clube que tem vindo a conquistar, com muito mérito, uma posição relevante em Portugal", assumiu, em declarações aos meios do clube, o brasileiro que se descreve como "um lateral ofensivo, com força e bom no um para um".Já Óscar Aranda chega em definitivo do Real Madrid, tendo assinado um contrato de três temporadas com o Famalicão. O extremo, de 21 anos, descreveu-se como "um jogador com um futebol alegre, que gosta de se associar com os companheiros e de desafiar o adversário direto para duelos de individuais" e mostrou-se satisfeito por reforçar os famalicenses."Estou muito feliz por estar aqui. A trajetória recente do Futebol Clube de Famalicão no futebol português é bastante interessante. Terminou o último campeonato nos oito primeiros lugares e atingiu as meias-finais da Taça de Portugal. Do que pude observar constatei ser uma equipa que apresenta, habitualmente, um futebol bastante positivo, algo que se torna prazeroso para os jogadores", afirmou, em declarações aos meios do clube.