Negociações entre Famalicão e CSKA Moscovo por Riccieli caíram

O Famalicão colocou um ponto final nas negociações com o CSKA Moscovo por Riccieli, o que significa que, a não ser que haja um volte-face inesperado, a saída do central para o emblema moscovita não irá acontecer.A informação foi avançada pelo portal russo 'Sport24', que cita explicações do agente do jogador, Alexis Malavolta. "O Famalicão recusou-se a vender o Riccielli ao CSKA. As negociações estão concluídas. A razão do fracasso da transferência não é o lado financeiro da questão, mas sim a situação política e as sanções contra o CSKA Moscovo", disse o empresário.De recordar que, tal como Record adiantou em primeira mão , o CSKA Moscovo fez chegar à SAD do Famalicão uma proposta de 5 milhões de euros pelo capitão, de 25 anos. O valor agradava, mas as razões acima mencionadas fizeram ruir o negócio.Deste modo, fica em 'stand by' a situação de Riccieli, jogador que continua a ter interessados em vários mercados.