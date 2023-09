Oficial: Chiquinho está de volta a Portugal para reforçar o Famalicão

reforça ataque do FC Famalicão



?? #amordeperdicao pic.twitter.com/MRlOOEbctI — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) September 1, 2023

Agora sim, é oficial: Chiquinho está de volta a Portugal, desta feita para representar o Famalicão. O extremo chega aos minhotos cedido pelo Wolverhampton, num acordo válido até ao final da presente temporada.À chegada ao Minho, o avançado de 23 anos explicou as razões para esta escolha. "Fiquei impressionado com a ambição revelada pela administração da SAD. Já tinha conhecimento das ideias do projeto do clube, mas o contacto com as pessoas responsáveis cativou-me tal a forma apaixonada e assertiva como encaram o futebol", referiu, aos meios do clube, prosseguindo com os elogios."O Famalicão já tem uma marca bem vincada. A qualidade do futebol que apresenta todas as épocas é um forte aliciante para todos os jogadores. Poder atuar num clube com estes ideais transmitiu-me sensações positivas e tornou-se fácil aceitar o convite", explicou.Formado no Sporting, o avançado despontou no Estoril e acabou por rumar à Premier League, mas teve dificuldades em impor-se. Na temporada passada, foi cedido ao Stoke City, mas só participou em quatro jogos. Agora, procura ser novamente feliz."Depois de um período complicado na minha carreira sinto que esta é a oportunidade certa para recuperar a alegria de jogar. As condições que o clube oferece aliado aos princípios de jogo idealizados pela equipa técnica são a garantia de que esta será a melhor escolha para a minha carreira", concluiu.