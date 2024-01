Oficial: Filipe Soares é reforço do Famalicão

Filipe Soares é o mais recente reforço do Famalicão, confirmando-se a notícia adiantada por Record em primeira mão . O médio foi apresentado esta quinta-feira e chega cedido pelo PAOK, da Grécia, num acordo que é válido até ao final da temporada.No regresso a Portugal, Filipe Soares disse-se feliz pela oportunidade. "Regressar a Portugal estava nos meus planos e não pensei duas vezes assim que surgiu a possibilidade de assinar pelo Famalicão", referiu aos meios do clube.Conhecedor do ambiente que rodeia os minhotos, que já defrontou ao serviço do Moreirense, o médio formado no Benfica explica que essa foi uma das razões da escolha. "É um clube com muitos adeptos. Já tive a oportunidade de jogar no Estádio Municipal e recordo que, nessa altura, fiquei admirado com a envolvência que as pessoas têm com o clube", frisou.