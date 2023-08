Otávio acusa adeptos do Sporting de racismo e mostra as mensagens que recebeu

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otavio (@otavio_ataide02)

Otávio recorreu à internet para denunciar mensagens de teor "racista e xenófobo" que diz ter recebido de adeptos do Sporting numa rede social.O defesa brasileiro do Famalicão, que garante ter "muito orgulho" na cor da sua pele e no país de onde veio, recorda o episódio ocorrido com Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, em Valência, e lamenta que mesmo assim pareça que "algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais".Otávio fez a denúncia no Instagram, onde mostrou algumas das mensagens que recebeu depois do encontro"No dia 27/08/2023, logo após o jogo entre Sporting e Famalicão, sofri graves ofensas numa rede social. Adeptos da equipa que acabávamos de enfrentar enviaram-me mensagens de cunho racista e xenófobo.Tenho muito orgulho na cor da minha pele e no país de onde vim.O meu caráter e o meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século 21, com todos estes anos de luta pela igualdade, ainda vemos cenários de racismo. Recentemente houve o episódio a envolver o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais.Esta luta não é só minha, mas de todos e não abro mão dela."