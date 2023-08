Otávio diz que Gyökeres devia ter sido expulso: «Esse lance acabou por prejudicar o jogo»

Otávio, central do Famalicão, considerou que a sua equipa fez um "grande jogo", pese a derrota em Alvalade com o Sporting (1-0). À Sport TV, o jogador criticou ainda a arbitragem, afirmando que Gyökeres devia ter sido expulso por uma cotovelada na primeira parte.

Sobre o jogo

"Acredito que fizemos um grande jogo, ofensiva e defensivamente. Tivemos chances para marcar. Recuámos na primeira parte, fizemos uma boa parte defensiva. Na segunda parte tentámos atacar, mas chegaram ao golo na bola parada."

Derrota

"Como um grupo, temos ambições, queremos conquistar grandes coisas. Não é por perdermos um jogo que vamos deixar de querer alcançar cada vez mais grandes resultados."

Cotovelada de Gyökeres

"Acho que era para expulsão, teve dois lances assim. No meu deu amarelo, no outro, com o Riccieli, não deu. O Riccieli até ficou vermelho na cara. Esse lance acabou por prejudicar o jogo, podiam ter ficado com um a menos."