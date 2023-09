Otso Liimata brilha pelos sub-21 da Finlândia

Otso Liimata esteve em grande plano pelos sub-21 da Finlândia, ontem. O médio-ofensivo do Famalicão apontou um golo no encontro com a Suíça, mas não conseguiu impedir a derrota do seu país, já que a seleção helvética acabou por conseguir a reviravolta e vencer por 2-1.

Seja como for, Liimata deixou boas indicações e aproveitou também para manter o ritmo alto, perspetivando-se que regresse agora ao Minho pronto a lutar por um lugar no onze no duelo que se avizinha, frente ao Rio Ave.





: P.M.