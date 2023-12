O técnico João Pedro Sousa defendeu após a receção ao Estoril que o Famalicão está a atravessar a melhor fase desta época. Porém, os minhotos ostentam neste momento, a par do Casa Pia, o pior ataque do campeonato, com 13 golos. Eficácia idêntica ao pecúlio da época passada em igual período, mas com mais quatro pontos amealhados.