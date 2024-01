Riccieli desperta o interesse de vários clubes

O capitão do Famalicão, Riccieli, é um dos elementos mais valiosos da turma de João Pedro Sousa e tem agora despertado o interesse de vários clubes no panorama internacional.O central brasileiro tem sido sondado por emblemas da Turquia, Brasil e EUA, na tentativa de adquirir o seu passe já neste período de janeiro, altura em que, diga-se, estes dois últimos campeonatos iniciam a preparação da pré-temporada de 2024.Contudo, segundo informações recolhidas por, os minhotos estarão reticentes a qualquer investida, já que o jogador, de 25 anos, é o dono da braçadeira dos famalicenses e renovou contrato até 2027 na época passada.Avaliado em cerca de três milhões de euros, Riccieli vai na quinta época com a camisola famalicense e tudo indica que o emblema minhoto quererá uma quantia superior à avaliação para libertar o central neste período de transferências.Riccieli esteve fora dos convocados na visita ao Benfica na última jornada. Porém, por pura opção de João Pedro Sousa, que preferiu deixar o capitão fora do lote contra os encarnados por este ter treinado bastante limitado durante a semana.O parceiro habitual de Riccieli no eixo defensivo, Otávio, também tem sido sondado por vários interessados, sendo que as abordagens estão a ser mais agressivas neste início do período de transferências. O Olympiacos, por exemplo, terá sido um dos emblemas que procurou saber as condições exigidas pelo Famalicão para abrir mão do central.Segundo o Transfermarkt, o canarinho está avaliado em cerca de três milhões de euros, no entanto,apurou que os famalicenses não querem libertar Otávio por números tão baixos e consideram que o perfil esquerdino e rápido do central é raro no futebol. Mesmo assim, o interesse tem aumentado e o número de emblemas atentos à sequência de acontecimentos tem crescido.