Segurar Dobre custa 600 mil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alex Dobre ainda pode continuar no Famalicão na próxima época. O extremo já foi apontado ao Schalke 04, mas a imprensa romena referiu ontem que o negócio com os alemães não avançou e o internacional romeno poderá continuar no Minho, caso o Famalicão aceite pagar 600 mil euros ao Dijon pela transferência em definitivo.