Sorriso embarca rumo a Portugal para reforçar o Famalicão por ano e meio

As negociações entre o Famalicão e o RB Bragantino em torno da cedência de Sorriso estão concluídas e o avançado vai viajar rumo a Portugal ainda esta quarta-feira, sabeO avançado, de 22 anos, é esperado no Minho na quinta-feira, de forma a cumprir os trâmites normais para depois ser apresentado como reforço por ano e meio, num cenário de empréstimo com opção de compra.Com efeito, o emblema brasileiro já nem sequer convocou o jogador para o encontro diante da Portuguesa.