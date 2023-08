Valencia negoceia contratação de Iván Jaime

O Valencia está em negociações com o Famalicão tendo em vista a contratação de Iván Jaime, avança a rádio espanhola Cadena SER. Em cima da mesa está um empréstimo de um ano, pelo qual a formação 'che' pagaria 1 milhão de euros.O médio espanhol, de 22 anos, continua com futuro incerto na formação portuguesa depois de já ter ficado, na 1.ª jornada diante do Sp. Braga, fora da convocatória de João Pedro Sousa: "Estamos a falar de questões pessoais, do mercado, falei muitas vezes com ele e ele demonstra-se indisponível para continuar", referiu à data o treinador do Famalicão.Recorde-se que o nome de Iván Jaime foi recentemente associado ao FC Porto . O jovem jogador, que chegou a Portugal em 2020, tem contrato com o Famalicão até 2025 e aquela equipa exige um mínimo de 13 milhões de euros para o libertar.