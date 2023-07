Al Nassr supera Farense com Talisca em destaque

Depois de ter ganho ao Alverca na segunda-feira, o Al Nassr somou esta sexta-feira mais um triunfo no estágio que realiza no Algarve, ao derrotar o Farense por 5-1.Com Cristiano Ronaldo ainda a ver o jogo da bancada, acabou por ser Talisca a grande figura da partida. Depois de ter marcado no primeiro jogo, o brasileiro voltou a faturar, bisando ainda na primeira meia hora, com golos aos 2' e 24'. Pelo meio Marco Matias ainda marcou para os algarvios aos 9', antes da segunda trazer mais três golos: Khalid Al Ghannam aos 75', Abdulfattah Adam aos 90'+2 e Muhammad Ahmed Yahya Sahlouli aos 90'+5.Para a equipa de Luís Castro segue-se agora a disputa da Algarve Cup, diante de Celta de Vigo (dia 17) e Benfica (20). Já o Farense, depois de duas derrotas e uma vitória nos jogos disputados até ao momento, joga agora no dia 19, diante do Farense, em Lagos, à porta fechada.