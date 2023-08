Argentino para o miolo do Farense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense irá reforçar o plantel até ao fecho do mercado, e nas próximas horas, se as negociações não conhecerem entraves, deverá ser anunciado um médio argentino. Os algarvios procuram ainda um defesa-central e um avançado, estando referenciados jogadores europeus ou já há algum tempo a atuarem no velho continente, por uma questão de (mais fácil) adaptação.





O treinador José Mota e o extremo Marco Matias fazem hoje a antevisão ao jogo com o FC Porto, no qual o Farense pretende contrariar a história: os algarvios saíram sempre derrotados nas idas ao reduto dos portistas.