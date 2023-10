Belloumi perto de fazer história

O extremo do Farense Mohamed Belloumi poderá hoje estrear-se pela seleção principal da Argélia (diante de Cabo Verde, em jogo de preparação), seguindo as pisadas do seu pai, Lakhdar Belloumi, antiga estrela do futebol daquele país, tendo marcado presença nas fases finais de dois campeonatos do Mundo, em 1982 (Espanha) e 1986 (México). Além de Belloumi, também Muscat (Malta) está ao serviço da sua seleção, preparando os jogos de apuramento para o Europeu com Itália e Ucrânia.