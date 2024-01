Belloumi renova pelo Farense até 2027

O extremo argelino Belloumi, de 21 anos, acertou esta quinta-feira a renovação do contrato que o ligava ao Farense, agora estendido até 2027. O jogador fica blindado por uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, a maior de sempre da história do clube algarvio.Belloumi chegou a Faro em 2021, começando por integrar a equipa de sub-23 dos algarvios, na Liga Revelação. Os bons desempenhos rubricados justificaram a ascensão à equipa principal e na época em curso o argelino, que já foi chamado aos trabalhos da seleção A do seu país, soma três golos e três assistências em 18 partidas."Estou muito feliz por continuar a representar este grande clube, que me abriu as portas da Europa. Espero que possamos continuar esta caminhada juntos, rumo ao sucesso, levando este clube onde nunca chegou", disse o extremo argelino.