Belloumi só sai do Farense a troco de 5 milhões de euros

O extremo argelino Belloumi, de 21 anos, tem vindo a destacar-se ao serviço do Farense e vários clubes, em particular franceses, seguem-no atentamente mas os algarvios só equacionam abrir mão do jogador mediante o pagamento da cláusula de rescisão, fixada em cinco milhões de euros.Com três golos e duas assistências no campeonato e já chamado aos trabalhos da seleção principal da Argélia, Mohamed Bellloumi, filho de uma das maiores referências de sempre do futebol daquele país, Lakhdar Belloumi, tem visto a sua cotação subir em flecha nos últimos meses e em França falou-se nos últimos dias na possibilidade de uma transferência por valores a rondar os dois milhões de euros (sendo esse apontado como o valor da cláusula de rescisão, o que não corresponde à verdade), algo fora das cogitações dos algarvios.As observações a Belloumi deverão intensificar-se nos próximos jogos do Farense e não está afastada a possibilidade de chegar ao São Luís uma ou mais propostas já no mercado de janeiro.