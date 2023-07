Bruno Duarte reforça ataque do Farense

O avançado brasileiro Bruno Duarte, de 27 anos - que em Portugal já vestiu a camisola do V. Guimarães, por três épocas, e estava na Arábia Saudita, ao serviço do Damac - vai reforçar o Farense.O jogador já estará presente na noite desta quinta-feira, no Forum Algarve, espaço comercial que acolhe a festa de apresentação do plantel.