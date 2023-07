Farense negoceia contratação do médio Giovani Bamba

O Farense, apurou, está a negociar a contratação do médio defensivo Giovani Bamba com o Stade-Lausanne.O jogador suíço-angolano, de 24 anos, tem um valor de mercado de 400 mil euros, segundo o 'Transfermarkt', e mais um ano de contrato com o Stade-Lausanne. Na última época, a sua terceira no clube, participou em 36 jogos, marcou três golos e fez duas assistências, tendo sido decisivo na subida ao primeiro escalão do futebol suíço.Com toda a carreira feita na Suíça, tem agora a oportunidade de viver a sua primeira experiência fora do país, ao serviço do Farense e igualmente no primeiro escalão, no caso do futebol português.