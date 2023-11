Farense pede desculpa a árbitro agredido por treinador-adjunto

O Farense pediu esta segunda-feira desculpa ao árbitro Daniel Martins que foi vítima de agressão por parte do treinador-adjunto Pedro Martins no jogo com o Portimonense em Sub-17 (II Divisão)."Na sequência do incidente ocorrido no passado dia 19/11/2023, no jogo a contar para o Campeonato Nacional de Sub-17, II Divisão, contra o SC Portimonense, vem o Sporting Clube Farense apresentar publicamente o seu pedido de desculpa ao Sr. Daniel Martins, árbitro principal na referida partida, lamentando o sucedido. Em face dos valores e princípios desta instituição, é inequívoco o repúdio de quaisquer atos de violência no desporto, posição essa reforçada no fim da partida através do Presidente do clube, João Barão Rodrigues, perante o árbitro visado e demais equipa de arbitragem. Sem prejuízo do arrependimento imediato demonstrado pelo treinador no fim do jogo e da sua pronta disponibilidade em apresentar um pedido de desculpa ao árbitro visado, o SC Farense informa que foi aberto um processo de averiguação interno e tomada a medida cautelar de suspensão de todas as atividades do referido agente desportivo", pode ler-se.De acordo com os Núcleos de Árbitros de Futebol, filiados na Associação de Futebol do Algarve, Pedro Martins "atuou de forma cobarde contra o árbitro após ser expulso por injúrias".Em comunicado, os Núcleos de Árbitros de Futebol falam em "ação bárbara", elogiam a ação do presidente do Farense por ter repudiado o comportamento de Pedro Martins de imediato e pedem uma investigação por parte das "autoridades competentes e das entidades desportivas".