Farense renova com Belloumi até 2026

O extremo argelino Belloumi, de 21 anos, internacional A pelo seu país, renovou até 2026 com o Farense. O jogador, filho de Lakhdar Belloumi, antiga estrela do futebol da Argélia, estreou-se na época passada na equipa principal dos algarvios (três jogos), atuando preferencialmente pelos sub-23.Na época agora a dar os primeiros passos Belloumi tem integrado a equipa principal e é apontado como um talento emergente, pelo que o Farense decidiu propor ao jogador um novo contrato válido por três épocas."Agradeço ao presidente João Rodrigues e a toda a equipa técnica pela confiança nas minhas capacidades e continuarei a ser mais um leão a lutar por este clube", referiu Belloumi, no ato da assinatura do novo compromisso.