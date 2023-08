Igor Rossi é reforço para o eixo da defesa do Farense  

O defesa-central brasileiro Igor Rossi, de 34 anos, é reforço do Farense. O jogador representou na última temporada o Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, e, em Portugal, cumpriu cinco temporadas no Marítimo, entre 2010 e 2015. O contrato com os algarvios é válido por uma época, com mais uma de opçãoDepois de vestir a camisola dos madeirenses Igor Rossi serviu os escoceses do Hearts e os sauditas do Al-Faisaly, regressando agora ao futebol português, pela porta do Farense.