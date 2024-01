José Mota e o penálti do Portimonense: «Foi um lance à portuguesa»

José Mota, treinador do Farense, estava irritado com a decisão de Fábio Veríssimo no lance que definiu o resultado (derrota por 1-0). "Um penálti que resulta de um lance típico à portuguesa, pois quem faz falta é o jogador do Portimonense. E tive ainda de retirar do campo o Bruno Duarte devido a uma agressão de um adversário, uma joelhada. O Farense foi melhor equipa que o Portimonense e custou muito perder, pois o adversário não teve mérito", apontou.





Já Ricardo Velho considerou que o empate era o resultado mais justo. "Foi um jogo dividido, sem grandes ocasiões de golo. Tivemos mais bola, mas infelizmente aconteceu o penálti, que foi o que decidiu a partida", rematou.