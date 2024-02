José Mota espera Farense confiante e determinado para conquistar pontos em Braga

O treinador do Farense disse este sábado que a sua equipa tem de mostrar confiança e determinação para conquistar pontos no jogo de domingo no reduto do Sp. Braga, da 22.ª jornada da Liga Betclic.

"Se trabalharmos seriamente, se respeitarmos o adversário e se estivermos num dia bom - o que também é muito importante -, com confiança, determinados e concentrados, claro que o nosso objetivo é não só fazer um grande jogo, como conseguir um bom resultado", disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

Antes de uma partida contra um "adversário de grande valor, que esteve na Champions", o treinador recuou no tempo e lembrou a vitória (3-1) sobre os minhotos na primeira volta como exemplo de "um grande jogo" do Farense para motivar os seus jogadores.

José Mota desvalorizou os últimos resultados negativos do Sp. Braga - goleado pelo Sporting (5-0) para a Liga Betclic e derrotado em casa pelo Qarabag (2-4) na Liga Europa -, salientando que, "dentro daquelas cabeças, só passa o próximo jogo".

"Estão conscientes das dificuldades e só querem que [o jogo seguinte] se aproxime o mais rápido possível, para tentarem conseguir uma vitória. É assim que pensam, é assim que estão preparados para este jogo. Porque só com vitórias é que se consegue harmonia, confiança e agregar todas as pessoas do clube", apontou.

O treinador do Farense sublinhou ainda que o Sp. Braga é um clube "com grandes tradições no futebol português" e que venceu a Taça da Liga "há quinze dias", além de contar "com excelentes jogadores, muitos deles internacionais de Portugal e de outros países".

Sp. Braga, quarto classificado, com 40 pontos, e Farense, nono, com 26, defrontam-se no domingo, às 20H30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.