José Mota não faz mexidas para o jogo com o FC Porto

O Farense tem abordado todos os jogos, incluindo os que disputou com os grandes, num 4x3x3 e o treinador José Mota irá manter-se fiel a um sistema que já causou grandes dificuldades ao próximo adversário, o FC Porto, e rendeu um ponto no Estádio da Luz, com o Benfica.

No último jogo, contra o Casa Pia, Mota inverteu o triângulo do miolo, colocando Cláudio Falcão e Cáseres na proteção à defesa e Mattheus Oliveira à frente do duo, com maior raio de ação, e essa aposta deverá ser mantida. Rui Costa é baixa por lesão, mas, ao invés, Zé Luís e Velásquez apresentam-se, pode dizer-se, como reforços de inverno.