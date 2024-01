José Mota: «O FC Porto esteve sempre apreensivo em relação ao resultado»

No fim do Farense-FC Porto (), José Mota reconheceu que a equipa algarvia conseguiu dividir o jogo em muitos momentos, mas que acabou por não ter a ajuda da sorte. Em declarações à Sport TV, o técnico destacou ainda a atitude dos seus jogadores."Penso que sim. Primeiro sabíamos que íamos defrontar um FC Porto que está atravessar o melhor momento da época. São jogadores que estão com confiança e atrevidos. Uma equipa que respira muita certeza. Quando assim é temos que dar os parabéns. Tentámos dividir o jogo. sabíamos que o FC Porto ia ter o controlo da posse de bola. A nossa estratégia passava por sair em transição e ganhar as segundas bolas. Penso que tivemos esses momentos. Com o resultado 0-0, as duas melhores oportunidades de golo pertenceram ao Farense. Tivemos o jogo dividido, ousadia. Fomos rigorosos. Em vantagem o FC Porto sabe controlar os momentos do jogo. Muitas vezes parece que o jogo está tranquilo e depois aceleram como o virtuosismo dos seus jogadores. A vencer 2-0 percebeu-se que o FC Porto ia gerir. Da nossa parte tínhamos que dar tudo para reverter o resultado. O FC Porto venceu 3-1, marcou 3 golos... portanto, parabéns.""Ia ser diferente. Em vantagem, o FC Porto não teria tantos espaços e a nossa equipa ficava mais forte coletivamente. Sabíamos o que tínhamos de fazer. A partir do 1-0 e 2-0 tivemos dificuldades. Foi dificil. Os jogadores trabalharam muito. Quando perdemos ficamos tristes, mas trabalharam muito e quero dar-lhes os parabéns pela atitude que tiveram. Nunca desistiram. O FC Porto esteve sempre apreensivo em relação ao resultado.""Somos uma equipa que sabe defender e atacar. Espera os momentos certos para tentar os desequilíbrios. É uma equipa agressiva. Em todos os jogos, contra os grandes, tivemos ocasiões de golos. Temos essa ousadia. Acho que conseguimos dividir o jogo. Tivemos ousadia, mas não tivemos sorte, o que é muito importante."