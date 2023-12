José Mota: «O nosso golo enervou e de que maneira a forma de atuar do Benfica»

José Mota não escondeu a enorme satisfação após empatar com o Benfica e voltar a travar um dos 'grandes'. Após o jogo na Luz, o técnico do Farense assumiu que o resultado espelha "o trabalho dos jogadores" durante a semana.





"Para ter estes resultados com estas equipas, nomeadamente aqui na Luz, é muito, muito difícil. Há que ter muita concentração e uma estratégia. Os jogadores têm de perceber o que se pretende, convicção da estratégia e talento também. Marcámos golos em todos os jogos contra os 4 grandes. Jogar aqui é muito difícil, sempre foi. Sabíamos que o resultado do Benfica tinha sido menos positivo no jogo passado, que ia influenciar a forma como iam encarar este. Tentámos bloquear o ataque do Benfica, mas nem sempre é possível. Criou, pela direita, pela esquerda, com excelentes executantes e jogadores fortes entrelinhas e na técnica individual", começou por analisar, à BTV."Tinha dito que íamos ter os nossos momentos. Ter posse e criar oportunidades. E criámos. Conseguimos chegar várias vezes em transição e na meia distância. A nossa estratégia estava a surtir efeito e o Benfica pecava na finalização. Entrámos bem melhor na 2ª parte. Os jogadores acreditaram, conseguimos o golo, que deu alento e tranquilidade e enervou e de que maneira a forma de atuar do Benfica. Depois, sabemos como é aqui. O Benfica tem banco, com jogo direto, muitos cruzamentos, acabou por dificultar após o empate, mas fomos aguerridos, determinados e ambiciosos. Quisemos segurar o ponto. É muito importante e interessante para nós. Temos mérito", defendeu José Mota.

Sobre o futuro do Farense nesta Liga, o técnico frisa que "há muito para trabalhar", mas acredita na qualidade e talento que tem no plantel. "Temos 17 pontos. Poderíamos e deveríamos ter mais, pois merecíamos. Estamos satisfeitos mas a equipa tem de acreditar cada vez mais que é possível fazer estes jogos, que podem daqui a algum temo estar no Benfica. Porque isso acontece. Quem trabalha, as oportunidades por vezes aparecem. Tenho aqui jogadores talentosos s e que podem chegar aos palcos mais altos do futebol português. Fazemos acreditar os nossos adeptos. Vieram aqui cerca de 1500 é porque acreditam. Eu digo sempre aos jogadores que podemos perder, mas forma de estar vai estar sempre, porque é o nosso ADN", finalizou.