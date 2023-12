Ricardo Velho após o empate com o Benfica na Luz: «Hoje conseguimos aguentar»

Ricardo Velho foi a grande figura do Farense na Luz e revelou-se decisivo para o empate que os algarvios impuseram ao Benfica . No final, o guardião não escondeu a satisfação com o resultado e salientou que o importante é ver a equipa somar pontos"Temos vindo a ser consistentes, é importante pontuar, seja um ou três. Faltou isso noutros jogos em que sofremos a acabar. Hoje conseguimos aguentar. O clube e os adeptos que vieram aqui merecem. E toda a equipa também, pois fez um grande jogo", começou por referir, à BTV.Questionado sobre a sua exibição, com várias defesas 'de golo', o guardião reconheceu que a noite "correu bem", mas mais uma vez desvalorizou o aspeto individual. "Fiz o meu trabalho, mas pude ajudar a equipa e isso é o mais importante. É verdade que sofremos, mas o ponto é muito importante para nós", justificou, sem querer pensar no futuro a longo prazo: "Temos de ir jogo a jogo e pensar jogo a jogo. Sexta-feira temos outro e temos de focar-nos assim. Não podemos pensar mais à frente, é viver o presente."