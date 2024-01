Rui Costa desfalca Farense até final de março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Rui Costa, jogador do Farense, contraiu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita e estará inativo cerca de dez semanas, perdendo os próximos jogos dos algarvios.

Rui Costa lesionou-se antes do jogo com o Casa Pia, e naturalmente, já não fez parte dos convocados para esse duelo, assim como não estará disponível para a receção ao FC Porto e para os compromissos imediatamente a seguir.

Dos três pontas-de-lança do plantel do Farense apenas Bruno Duarte está disponível, pois além de Rui Costa também Zé Luís se encontra entregue aos cuidados do departamento médico, recuperando de uma operação ao ombro direito.