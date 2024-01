Sampdoria observou Mattheus Oliveira em Portimão

Um observador dos italianos da Sampdoria, Stefano Archetti, coordenador do scouting, esteve a observar o jogo entre o Portimonense e o Farense, que abriu a jornada 17 da Liga Betclic. O médio Mattheus Oliveira, do Farense, é o alvo da Sampdoria, que já terá iniciado negociações com os algarvios visando a transferência do jogador nesta janela de janeiro.

Também elementos dos departamentos de scouting do Stuttgart (Alemanha), Torino e Atalanta (Itália), Sevilha e Real Sociedad (Espanha) e Brest (França) acompanharam o jogo de Portimão.