Vítor espera bater o rival

O médio Vítor Gonçalves, do Farense, volta amanhã à casa de partida, pois estreou-se como profissional no Portimonense, e o objetivo passa por bater a antiga equipa. "Vamos defrontar um adversário numa fase menos boa, mas com qualidade e queremos vencer, confiando nas nossas capacidades e no trabalho desenvolvido diariamente", sustenta.

Diante do Gil Vicente, Vítor Gonçalves foi decisivo. "Tinha como um dos objetivos pessoais para esta época voltar a marcar na 1ª Liga, mas o mais importante e o que me deixou mais feliz foi ajudar a equipa a conquistar os 3 pontos, quebrando um ciclo de 4 jogos sem vencer", disse o médio.

Entretanto, ontem Rodrigo Martins (Estoril) foi associado ao Farense, que só irá ao mercado se sair alguém.