Zach Muscat quer pontos frente ao FC Porto: «Com um pouco mais de concentração...»

O defesa-central Zach Muscat, internacional maltês ao serviço do Farense, confia num resultado positivo diante do FC Porto.

"Com um pouco mais de concentração do que no jogo do Dragão [derrota por 2-1 sofrida já para lá dos 90'] poderemos estar perto de ganhar alguma coisa, se fizermos tudo o que temos de fazer", assinala o futebolista dos algarvios.

Muscat reconhece que o FC Porto está diferente. "Promoveram mudanças, traduzidas no crescimento da equipa, com destaque para os jogadores rápidos e evoluídos do ataque, pois deixou de haver uma referência na frente e o ponto mais forte é agora a utilização de unidades móveis", atirou.

Satisfeito com os desempenhos pessoais, Muscat espera "continuar a evoluir".