Zach Muscat titular por Malta na derrota frente à Macedónia do Norte

O central Zach Muscat, jogador do Farense, cumpriu ontem os 90 minutos ao serviço da seleção de Malta, que perdeu em casa frente à Macedónia do Norte por 2-0, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa. Outro defesa que atua em Portugal, Cain Attard, do Belenenses, entrou após o intervalo. Malta somou a quinta derrota consecutiva no torneio.

Zach Muscat não entra nas contas de José Mota, treinador do Farense, para a receção ao Sp. Braga, pois foi expulso na última jornada, diante do Famalicão, e cumprirá castigo.

Para o lugar do maltês deverá ser chamado Artur Jorge, que terá a oportunidade de jogar de início pela primeira vez ao serviço dos algarvios e logo num duelo em que no comando da equipa contrária estará o pai.