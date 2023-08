O Farense confirmou na noite desta terça-feira a contratação do avançado Zé Luís, internacional cabo-verdiano de 32 anos que já representou Gil Vicente, Sp. Braga e FC Porto.O jogador cumpriu a última época nos turcos do Hatayspor e assinou com os algarvios um contrato válido por uma época, com mais uma de opção."Estou muito feliz por regressar à 1ª Liga e representar as cores de um clube histórico como o Farense e quero agradecer ao presidente João Rodrigues pelo esforço e ao diretor geral José Luis e ao Carlos Silva pela oportunidade que me foi dada. Prometo trabalhar todos os dias para ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos", referiu Zé Luís, em declarações publicadas nas redes sociais do Farense.