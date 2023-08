Sérgio Conceição deu folga dupla ao plantel

Na sequência do triunfo frente ao Farense, por 2-1, no Dragão, o FC Porto só começa amanhã a preparar a deslocação a Vila do Conde, uma vez que Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga ao plantel. Os dragões defrontam o Rio Ave na próxima segunda-feira, em jogo referente à 3ª jornada da Liga Betclic.Apesar da dupla folga concedida ao plantel, as portas do Olival não estiveram totalmente fechadas. Como sempre acontece nestes casos, também desta vez os lesionados fizeram tratamento às respetivas lesões. Romário Baró e Evanilson são os que estão mais próximos da recuperação e Veron vai demorar mais.