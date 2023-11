Os elogios de Xavi, as situações de Pepe e Zaidu e a confiança para o jogo com o Barcelona: o que disse Conceição

Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo da Champions com o Barcelona marcado para terça-feira às 20 horas."Começo por dizer que estamos perante dois clubes que são dos que têm mais presenças na prova. Isso por si só diz a história e o peso que os clubes têm. Estas crises ou pseudo-crises são passageiras neste tipo de clubes. Têm jogadores que são grandes campeões e que conseguem em momentos menos bons meter cá para fora algo mais. Desconfio dos resultados menos positivos. Recentemente perderam contra o Real Madrid num jogo muito disputado. E sim, um jogo menos conseguido no Shakhtar. Tirando isso, vamos encontrar equipa fortíssima, com bons jogadores em todos os sectores, treinador com experiência muito grande nesta competição e nas outras todas. A equipa técnica tem demonstrado ser competente. Não há facilidades e estamos à espera de um Barcelona fortíssimo amanhã. Não estando um ou outro elemento, como do FC Porto não estará, há sempre soluções. Vai ser um jogo bem disputado e competitivo.""Um bom resultado será a vitória. O Galeno espera uma grande noite porque é preciso uma grandíssima noite para levarmos daqui a vitória, roçar a perfeição contra uma equipa como esta. Estou de acordo nesse sentido. Toda a gente sabe que, independentemente dos momentos das equipas, são jogos de alto nível, onde os jogadores estão super-motivados. Olhamos para o outro lado e para o plantel do Barcelona e olhamos para todos os sectores cheios de grandíssimos jogadores. É preciso uma grande noite para ganhar aqui.""Pelo histórico recente, o Barcelona não tem entrado tão bem nos jogos, mas acaba por na segunda parte, na parte final, demonstrar muita força e um coletivo muito forte. Acho que com jogadores tão experientes e com um treinador experiente, não vão sentir pressão extra. É a pressão de jogar um jogo de futebol, da Liga dos Campeões, que vão querer ganhar, assim como nós. Estamos pressionados também, estamos pressionados de quatro em quatro dias a dar respostas em todas as competições. Jogar a este nível traz sempre pressão, uma pressão até positiva.""Não sei se estão prontos para nove minutos, quanto mais para 90. Fizeram hoje o primeiro treino com a equipa, treinaram numa parte do treino. Vou decidir entretanto. Cada hora que passa é importante. Mesmo que não possam dar o contributo. Se um deles não puder dar o contributo, o Pepe, é um elemento importante dentro e fora do campo.""Jogo tem diferentes momentos. Vamos ter momentos de bloco mais baixo, outras vezes num bloco médio, outras vezes a pressionar alto. No Dragão foi um jogo com certas características, aqui vai ser outro jogo diferente. Quem faz a história do jogo é aquilo que nós damos dentro das nossas características. Se formos fiéis ao que somos, podemos levar o jogo para onde queremos. Queremos competir, olhar para o jogo focados, concentrados e entusiasmados. Não vale a pena olhar para a tabela porque, olhando para o lado, podemos distrair-nos e isso pode ser fatal.""Jogar no FC Porto, mesmo vindo do Barcelona, Real Madrid, não são favas contadas. Não é fácil. De qualquer das maneiras, o Nico tem feito o seu percurso, já teve minutos, jogos, vai ter jogos no futuro e amanhã, quem sabe. Tem muita qualidade, estamos muito contentes com ele, assim como todos os que chegaram. Têm período de adaptação, evolução normal, como o Nico. Faz parte do plantel e conto com ele.""Só o treinador do Barcelona é que pode responder. Sabemos que o Gavi é importante na manobra da equipa. Não estará ele, estará outro com características diferentes, mas de qualidade top. Mais importante é olhar para o coletivo e o que o Barcelona pode fazer com ou sem Gavi.""Não sei o que vai na cabeça do Xavi e do João Cancelo. Não posso responder a isso. Não gosto de elogios, mas seja de treinadores, de jogadores, nas vésperas de jogos. Não gosto, mas faz parte do que sou como pessoa. Podia ficar radiante, não fico. Responsabilidade é ganhar o jogo. Agradeço os elogios do Xavi, retribuo da mesma forma, metendo mais condimento, dizendo que foi um jogador diferente de mim, mas de qualidade altíssima. Agora está a provar que é um grandíssimo treinador.""Em relação ao Yamal, é um enorme talento, com características incríveis na capacidade desequilibrar, fortíssimo no um para um. Tem um futuro de grande qualidade, espero, exceto quando joga com o FC Porto. O que mais custa depois, entroncando no Pepe, é a continuidade. O Pepe é um monstro competitivo. Tem 116 jogos na Liga dos Campeões. É incrível para alguém que ganhou tanto e continua com tanta fome de ganhar. É dos primeiros a chegar ao treino, dos últimos a sair. Esses jovens devem beber um pouco das características que o Pepe tem."