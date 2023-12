Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Estoril, partida da 2.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga agendada para amanhã (18 horas)."É um desejo da equipa estar na final-four e sabemos que para isso temos de obter um bom resultado frente ao Estoril. Preparamo-nos da melhor forma para ir lá e ganhar o jogo"."Os melhores serão os que têm mais minutos? No final da época pode ser diferente. Não vejo as coisas por aí. Vou olhar para o jogo definindo a estratégia dentro do que é habitual em termos estruturais da equipa, jogar com os jogadores que me dão garantias dentro daquilo que também é a equipa do Estoril. Não vou pensar em gestão"."É uma competição nova em relação às outras provas internas. Foi melhorando ao longo dos anos a organização, não vejo nenhum clube que não queira ganhar este título. Um título é um título e o caminho mais curto para ganhar um título é a Taça da Liga. Este clube vive de títulos e não vejo como possamos desvalorizar esta prova. Espicaçar? Não. No jogo com o Estoril criámos muito mais do que em Famalicão. Tenho de espicaçar pelo que é feito diariamente. Na altura podíamos ter resolvido o jogo antes do intervalo. Mas num lance infeliz o Estoril ganhou o jogo, mas foi grande parte demérito nosso"."Fui dizendo ao longo do tempo é que queríamos cada vez mais apresentar solidez e consistência em todos os momentos do jogo. Vai-se evoluindo como equipa, os jogadores nas duas tarefas e coletivamente vamos ficando mais fortes. Já falei em ganhar por meio a zero, muita da consistência tem a ver com defensivamente não sofrer e pelas vezes que criamos conseguir fazer um golo pelo menos para ganhar. Na Liga dos Campeões somos a equipa mais concretizadora fora de casa, à frente do City. Preocupava-me se na nossa dinâmica ofensiva não tivéssemos capacidade para criar situações para finalizar com êxito. São situações que se trabalham. Há jogos em que 4 oportunidades fazemos 3 golos e noutros que em 10 fazemos 1. Jogo do Feirense estava a ganhar e na segunda parte as coisas viraram completamente e o Mafra não empatou por pouco... Nunca me preocupei com mais ou menos eficácia, preocupo-me que os jogadores deem o melhor para evoluírem"."Muito do que apanhámos com o Estoril tem sido demonstrado por eles ao longo destas semanas. Marcaram em praticamente todos os jogos, é uma equipa que gosta de jogar, tem qualidade individual, privilegia momentos em posse, defensivamente tem um corredor povoado com 3 centrais, jogadores percebem bem o que fazer quando a equipa não tem bola... é uma boa equipa, como já disse. Hoje coletivamente estão um bocadinho mais fortes do que há algumas semanas"."Estão fora, lesionados.""Já me manifestei muitas vezes sobre isso. Quando digo que um clube grande tem de estar em todas as competições, temos de levar com esse fardo, o tempo de recuperação não ser o mais adequado para que os jogadores estejam no seu máximo. Mas é o que é. Amanhã também temos um jogo decisivo, não queremos ficar fora da final-four, não podemos olhar muito à frente dos nossos pés porque podemos tropeçar. Queremos fazer um bom jogo amanhã"."Quando faço um ou outro alerta não é porque me dá na cabeça, vão dizer que aquele maluquinho está a falar demais. Se passo uma mensagem é porque é bem pensada. Naquele momento achei que devia dizer, passaram-se coisas que não me agradaram. Achei de uma forma pensada que o devia dizer. Só isso. Neste momento as pessoas como grandes profissionais que são trabalham com o intuito de dar o melhor de si, e fico muito satisfeito. Porque não há departamentos perfeitos, incluindo a equipa técnica. Em conjunto tentamos todos os dias melhorar. Sou eu que ganho e que perco. A minha intenção é dar títulos ao clube"."Temos vários. No final do jogo com o Famalicão tive oportunidade de falar sobre o João Mendes e que o que tem sido feito nos sub-19 e na equipa B. Disse que há essa observação na evolução de cada um dos jogadores, estamos atentos para quando eu achar que têm a oportunidade de se mostrarem na equipa principal o vão fazer Mas sempre de forma sólida, não é lançar por lançar, porque fica bem. É quando eu achar que estão prontos, depois de treinos que vocês [jornalistas] não vêm. Vejo jogadores com muito potencial para um dia fazerem parte do plantel principal do FC Porto."