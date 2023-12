O onze do FC Porto para o jogo com o Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estoril e FC Porto defrontam-se esta quarta-feira,, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Allianz Cup. Estas são as opções iniciais de Sérgio Conceição e Vasco Seabra para o duelo desta tarde:: Daniel Figueira; Raúl Parra, Volnei e Mangala; Wagner Pina, Alex Soares, Koindredi e Heri; Rodrigo Gomes, João Marques e Cassiano.: Marcelo Carné, Bernardo Vital, Rodrigo Martins, Holsgrove, Rafik Guitane, João Carlos, Mor Ndiaye, Tiago Araújo e Mateus Fernandes.: Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, David Carmo e Zé Pedro; Pepê, Grujic, Eustáquio e João Mendes; Francisco Conceição, Galeno e Taremi.: Diogo Costa, Pepe, Jorge Sánchez, Nico González, Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.