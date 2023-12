O onze do FC Porto para o jogo com o Shakhtar Donetsk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto recebe o Shakhtar Donetsk, às 20 horas, no Estádio do Dragão. A equipa de Sérgio Conceição está a 1 ponto de garantir a continuidade na Liga dos Campeões. São estas as escolhas iniciais dos dois treinadores.Diogo Costa; Jorge Sánchez, Fábio Cardoso, Pepe e Zaidu; Pepê, Alan Varela, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson: Cláudio Ramos, David Carmo, Grujic, Francisco Conceição, Jaime, Wendell, Namaso, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Gonçalo Borges e Bernardo FolhaRiznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyy e Matviyenko; Zubkov, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov e Kryskiv; Sikan: Rudko, Lemkin, Castillo, Eguinaldo, Shved, Azarov, Kelsy, Pedrinho, Miroshi, Nazaryna, Kozik e Newerton