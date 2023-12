Pepe "até à hora do jogo", um Sporting "difícil de travar" e o estado de saúde de Pinto da Costa: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição faz este domingo a antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade."Acho que neste jogos, independentemente do momento das equipas e da pontuação, são sempre jogos grandes. É um clássico do futebol português. Olhar para o Sporting, para a nossa equipa, e perceber o que temos a fazer. Sabemos que é um jogo praticamente de Champions, um jogo que vai exigir estarmos ao mais alto nível em todos os momentos, na questão da mentalidade. Esperemos estar à altura deste clássico que é importante para nós, é um rival direto. Costumo dizer que vale 6 pontos, três que ganhamos e três que não deixamos ganhar. Mas também tenho consciência que não é à 14.ª jornada que se decidem campeonatos"."É importante perceber, a cada hora que passa, se vamos utilizar o Pepe ou não. Vamos ver até à hora do jogo. O Rúben tem feito um trabalho muitíssimo bom, de alto nível. O Sporting é neste momento o líder, passou à próxima fase na Europa. São sempre jogos muito competitivos, contra uma equipa que se reforçou bem no mercado. Pontos fortes têm alguns, faz parte da nossa estratégia decifrá-los para não sofrermos com isso, olhando também para o que o Sporting não faz tão bem, porque nenhuma equipa é perfeita. Vamos a Alvalade tentar ganhar o jogo"."O Pepe é muitíssimo importante, não só em campo como fora dele. É muito mais do que a mentalidade dele. Se não o tivermos, isso não vai mudar a estratégia para o jogo, isso posso garantir. Sporting? É diferente. É um Sporting diferente. Com um avançado da qualidade do Paulinho, que está no banco... Isso quer dizer alguma coisa. Relativizo sempre a questão dos titulares e dos suplentes, não lhes chamo suplentes mas sim reforços, que quando entram têm de dar algo mais à equipa. O Sporting é muitíssimo equilibrado em todos os aspetos e em todos os momentos, um Sporting forte que compete sempre a alto nível. Estamos à espera de um Sporting competente, muito competitivo, com uma ou outra variante no seu jogo, mas isso faz parte da estratégia. Obviamente que olhamos para o adversário para depois definirmos algumas nuances no jogo tendo em conta o adversário"."Tem de perguntar isso ao Rúben... Fazemos o nosso trabalho. Não há nenhum treinador que não aprenda todos os dias, eu também aprendo e muito todos os dias e com todos. A começar no tratador de relva. Ele afirmou o que afirmou, não tenho que comentar. Campeonato? É um campeonato onde nós queremos rapidamente ter consistência e solidez na conquista dos pontos, porque acho que as equipas vão perder alguns. Quanto menos perdermos, melhor. Acho que está difícil de se ganhar e já o disse algumas vezes. Lembro-me que quando cheguei aqui, no primeiro ano, conseguimos algumas goleadas e o desnível no marcador era maior, hoje já é difícil. As equipas estão bem preparadas a todos os níveis. Ainda não acabou a 1.ª volta e ainda há algum tempo, isto é uma maratona como toda a gente diz e bem. Mas vai ser uma etapa importante para nós"."Presidente? Estive em contacto com o doutor Carlos Magalhães até tarde e parece-me que está a recuperar. Os meus votos é que recupere rápido e possa acompanhar a equipa amanhã em Alvalade para ser o elemento importantíssimo, tal como tem sido, e que nos acompanha sempre em todos os jogos. Basta o seu silêncio ou a sua presença para ser importante. Espero que esteja presente amanhã, é a minha vontade. Clássico? Isso faz parte da estratégia definida. Não podemos é ficar a meio, nem sermos pressionantes e não baixarmos quando temos de baixar... Temos de perceber em que zona do campo estamos, o que queremos fazer nos diferentes momentos. Se fosse aqui desvendar... Fico contente com a curiosidade futebolística que têm, isso faz falta ao futebol, mas perguntaram logo sobre uma estratégia de jogo. Tem de haver um equilíbrio entre a fase ofensiva e a fase defensiva. Está tudo relacionado, quando temos a bola temos de estar preparados para defender, é também nesses momentos que o Sporting cria perigo. Quando não a temos, temos de estar preparados para explorar o espaço que o Sporting deixará. Não pode prevalecer só a organização defensiva ou o processo ofensivo. Sp. Braga-Benfica? Espero que seja um bom jogo entre duas equipas que têm demonstrado/merecido estarem juntos aos primeiros lugares"."Ainda há bocado disse que o Rúben está a fazer coisas diferentes. Os jogadores também são diferentes. As equipas técnicas também vão evoluindo. Este jogo vai ter a sua história, que será com certeza diferente dos outros todos. É dessa forma que trabalhamos, o futebol é esse recomeçar constante. Com os mesmos jogadores e treinadores os jogos são diferentes"."Temos de olhar para o avançado do Sporting da mesma forma que temos de olhar para o Edwards, para o Pote, para o Paulinho se jogar, para o Trincão... Para as caraterísticas individuais. Que espaço ocupam, o que gostam no jogo para se sentirem confortáveis. É para isso que temos que nos precaver, dentro da nossa organização. O Sporting mete os alas muito envolvidos no ataque, que são jogadores que também jogam muito bem no apoio, o avançado explora muito bem a profundidade. Têm uma panóplia de caraterísticas fáceis de perceber e difíceis de travar. Foi o que já disse e continua igual. Têm muita largura e atacam muito bem a profundidade, e isso é difícil travar. Quando queremos evitar esse espaço entre linhas e evitar que os alas tragam o seu potencial cá para fora, temos também de estar atentos à largura e à profundidade. É nisso que temos de trabalhar, percebendo os pontos fortes do Sporting. E nós, enquanto equipa, temos de provocar o adversário também. É importante preocuparmo-nos com o nosso processo defensivo. Somos o FC Porto, queremos ir a Alvalade e ganhar o jogo"."Motivação? A nossa motivação é diária, no trabalho que efetuamos e na forma séria como estamos envolvidos para preparar os jogos. Não entra em campo nada do que se fez no passado e que pode comprometer o presente. Em relação ao presidente, penso que teve alta de manhã. Está um bocadinho inchado do nariz, mas acho que não se importava de sofrer o que sofreu para ganharmos em Alvalade. Isto é uma brincadeira sem graça para ele, mas penso que está a recuperar e já teve alta esta manhã".