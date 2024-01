Em direto: siga a conferência de Sérgio Conceição de antevisão ao jogo com o Boavista

"Esse tem sido o nosso trabalho nos últimos anos, e não aquilo que querem passar, um chorrilho de mentiras diárias que me deixam estupefacto, sinceramente. Quando dizem, e ainda ontem na televisão disseram que deito ao lixo 45 milhões, são notícias enganadoras e mentirosas que não fazem parte ou não têm de fazer parte. Ditas muitas vezes até parecem verdade. O David Carmo e o Veron vieram há dois anos para aqui, os nossos gastos foram sempre menores que as vendas. Dos três grandes, os nossos gastos têm sido menores que as vendas. Quando dizem que um jogador que está 'morto' como o Navarro ou o David Carmo, é mentira. Navarro realmente veio este ano e não encontrou espaço. Dou-vos o exemplo do Vitinha, que esteve emprestado, voltou e foi uma venda fantástica, foi formado no nosso clube. O David Carmo está a competir na equipa B, veio há dois anos e não este ano, Veron foi emprestado de maneira a melhorar o seu rendimento, percebendo que para um jogador ter sucesso é preciso mais do que um simples treino. Se se está lesionado, não se pode estar nesse simples treino. Estamos atentos aos ativos, mas não sou dirigente, scout, muito menos empresário e assessor de imprensa desses empresários que metem essas notícias cá para fora. O nosso clube está num momento onde há muita confusão e muita mentira, onde se mete cá para cima e se dá um ênfase grande a um pequeno desaire e se abafam as vitórias do FC Porto. Acabámos o ano, e deixem-me meter aqui mais um dado, acabámos o ano civil com 87 pontos. Penso que o Record fez uma peça sobre isto. Ninguém frisa nada disto, frisam que o Sérgio Conceição deitou milhões para o lixo e é pura mentira, esta é a verdade. O Sérgio Conceição em sete anos, até porque vivemos três com a alçada do fairplay financeiro... De vendas em sete anos? 900 milhões de euros. De compras, dentro das soluções que temos, gastámos 250 milhões de euros em sete anos. Não vim preparado. É tanta mentira... Para mim o mais importante é o jogo de amanhã. Podem ir buscar os dados do 'Transfermarkt'. Está aqui tudo, ano após ano. Dos três grandes, o Sporting tem 49% e nós 47%. São as compras e as vendas. Foi o que conseguimos nestes sete anos, associados aos títulos que ganhámos. Isto não faz com que amanhã tenha mais ou menos ambição. Para os verdadeiros sócios, não para os pseudos, os verdadeiros querem a vitória amanhã e o título no final da época. Isto acaba por ser importante, estamos numa altura crítica, e quem é minimamente inteligente percebe isto e o porquê do Sérgio Conceição ser o alvo número um"."Era um dos meus colaboradores, nomeadamente no papel de analista. Quis seguir o seu trajeto. Tem alguma experiência, já ganhou títulos na formação do Boavista. O que ele poderá retirar ou não daquilo que sou... Já passaram tantos anos, o futebol evolui todos os dias. Não será por aí. Nem eu em relação a ele, nem ele em relação a mim"."Não queria muito entrar por aí, mas já tive situações onde trabalhei em que tivemos o mesmo problema. Não é benéfico para ninguém. Mas digo-lhe uma coisa. Dentro das equipas que trabalhei, a maior vitamina que os jogadores podem ter não é o salário em dia. Isso é importante antes e depois do jogo, mas durante? Jogar contra um FC Porto, um Benfica, um Sporting ou um Sp. Braga? Que estão no topo da tabela? Essa é a maior vitamina. Vão estar supermotivados para dar uma resposta positiva e fazerem o que o treinador lhes pede. Acho que por aí não será uma mais-valia para nós ou para o adversário. Passei por isso enquanto treinador e jogador, sei o que se vivia. Obviamente que há grupos diferentes, mas acredito que quando o árbitro apita, nada disso vai influenciar. Nem aquilo que acabei de falar, das contas do FC Porto. Quero é limpar um bocadinho as mentiras que estão a vir cá para fora e que estão a querer tornar verdades. Para isso, vão ter sempre o Sérgio Conceição para dizer umas coisas. Em relação ao Boavista? Acho que não vai interferir"."Estamos a ver o que é mais necessário, estamos a falar, a estabelecer alguns contactos. Obviamente que vocês percebem a situação do FC Porto e das equipas portuguesas. Recentemente um dos nossos rivais reforçou-se, cada um tem a sua realidade. Temos de ser inteligentes e criativos aqui para colmatar a capacidade financeira. Estamos a dialogar. E atenção, não é o Sérgio Conceição que traz, que vende ou empresta. Dou a minha opinião, se assim não for também não estou aqui a fazer nada. Parece que sou um bocado tudo. Temos um grandíssimo presidente, vários administradores, o staff, e toda a gente dentro do seu papel dá a sua opinião para chegarmos a um final. O presidente, depois, é soberano na palavra. Vejo comentários a dizer 'por que é que vendeste?'. Calma. Não é minha intenção um dia mais tarde ser tratador de relva, técnico de equipamentos... O meu papel é dar um parecer técnico relativamente à entrada e saída de jogadores. Central? Estamos a dialogar sobre vários dossiês. Dizer que não também é falso. Falamos em alguma coisa ou algum jogador e é passado aos empresários, aos Casasnovas e aos Casasvelhas desta vida, e depois estamos nos jornais"."Dei uma vista de olhos à entrevista, mas o que me saltou à vista é que o momento desportivo é o mais importante. Andamos à procura dessa continuidade. Durante a época, sabemos que há altos e baixos, queremos é que esses baixos não coincidam com derrotas. Amanhã vamos apanhar um adversário de valia, e não podemos olhar para estatísticas ou para o que aconteceu no passado, mas sim perceber como constroem, onde pisam o Makouta, o Sebá Pérez, o Makouta, o Tiago Morais ou o Bruno Lourenço... Perceber o que fazem com bola, que dificuldades tiveram sem bola nos últimos jogos, tendo em conta os processos que o Ricardo tem tentado implementar. Para nós, o nosso trabalho é este. Em todos os jogos. Seja o Vilar de Perdizes, o Montalegre... Temos de fazer o ciclo de quatro jogos como digo. Boavista amanhã, Estoril para a Taça de Portugal, e depois Sp. Braga e Moreirense. São jogos extremamente importantes, e quem gosta verdadeiramente do FC Porto tem de perceber que o mais importante, e pegando no que o André disse com toda a inteligência, que é que a época desportiva é mais importante que todo o ruído que se possa criar à volta".