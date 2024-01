Da diferença contratações-reforços aos "palhaços joguem à bola" e as portas do Olival "abertas toda a noite": tudo o que disse Conceição

Conceição: «Uma coisa são contratações outra são reforços... Messi e Ronaldo eram reforços» Conceição: «Uma coisa são contratações outra são reforços... Messi e Ronaldo eram reforços»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Estoril, encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal agendado para amanhã às 20h45."O FC Porto a fazer coisas diferentes do que fez nesses jogos, principalmete no da Taça da Liga. No campeonato em casa tivemos muitas situações para ganhar, mas o que conta são as bolas dento da baliza e o que não se sofre. Mas fazer mais do que fizemos nos últimos jogos com o Estoril"."Os lances nos jogos passados são vistos e revistos por toda a gente, não há que falar nisso, mas sim desejar à equipa de arbitragem que seja feliz no jogo de amanhã. Em relação às portas do Olival, estão toda a noite abertas, começamos a chegar às 7 horas, é o trabalho diário que fazemos aqui"."O apoio dos adeptos é fundamental e tem sido total ao longo da época. Estou aqui há 30 e tal anos e sempre foi igual. Muito apaixonados pelo clube, querem vitórias em todos os jogos... Sabemos que é assim. Não deixaram de nos apoiar no último jogo, isso é de louvar e é isso que esperamos amanhã na Amoreira. O jogador tem ouvir aplausos, alguns assobios, alguns nomes que saem da bancada, é natural de adeptos apaixonados que gostam do clube. Não é só no FC Porto, quando se ganha é tudo bom, quando se perde nem tanto"."Falo do último jogo da Taça da Liga, a atitude competitiva que temos de ter, tem de estar sempre presente porque senão os adversários conseguem equilibrar os jogos. No jogo com o Boavista, muito agressivo, muito organizado defensivamente, num bloco mais baixo, ocupando o seu terço defensivo, o que não aconteceu nos outros jogos, com o Gil Vicente e com o V. Guimarães. As equipas mudam, os treinadores têm as suas estratégias e nós só temos de ser fiéis ao que somos. Se a atitude estiver lá, a boa agressividade no jogo, disputa constante pela bola, presente nos duelos ofensivos e defensivos, isso faz depois a diferença. Quem ganha mais duelos no jogo ganha os jogos. Essa é a base. Depois temos de ter uma outra situação no nosso jogo para tentar explorar algumas fragilidades do Estoril e ter atenção em algumas situações que nos criaram problemas. O Estoril tem um grupo de jogadores com qualidade, a verdade é que só perderam com o Sp. Braga e o Sporting desde outubro. Nós temos de pensar em tudo isso, nas tarefas que cada um tem de ter para sermos mais competentes"."Faz parte do percurso. O processo de adaptação, evolução do jogador, sou eu e a equipa técnica que avaliamos diariamente. Ando aqui há muito tempo, não sou cego. O Ivan Jaime, por exemplo, não fez pré-época. Quando o metemos ao nível dos colegas magoou-se. Meter o Ivan Jaime para depois de 20 minutos não poder jogar mais... As pessoas não sabem de alguns pormenores que se passam aqui. Quando eles estão prontos, a reagir bem, a treinar sem nenhuma limitação, quando percebem o que queremos deles, aí fica mais fácil metê-los na equipa. Uma coisa é ter contratações, outra são reforços. São reforços a seu tempo. Gostaria de ter Messi e Ronaldo no seu melhor, esses seriam reforços. Não é só no FC Porto, é em todas as equipas. Sei que o adepto tem muita pressa porque noutras equipas esses jogadores davam respostas positivas, mas aqui no FC Porto é diferente. Com todo o respeito pelo Famalicão, o Nico veio do Famalicão, o Nico do Barcelona, onde jogava pouco. Metê-los porque somos simpáticos ou um jovem porque vem da equipa B? Não é por aí. Olho para os melhores, para os treinos. Todos podem ter vontade de ganhar, mas não têm mais do que eu"."Não vou falar das 17 vitórias seguidas na Taça, mas podia falar. Há coisas a melhorar, claro que sim. Por isso somos eternos insatisfeitos, podemos fazer mais e melhor. Se as oportunidades tivessem entrado, se tivessemos ganho 3 ou 4-1 no Bessa, se calhar não tínhamos os 'palhaços joguem à bola' que tivemos no final do jogo. Faz parte. O futebol é isso. Queremos estar em primeiro, mas somos das 16 melhores equipas da Europa. Queríamos estar na final four, na liderança do campeonato, mas a verdade é que estamos a 5 pontos. Com isto não quero dizer que a exigência é menos amanhã"."O FC Porto foi perdendo jogadores de grande qualidade e não foi por isso que deixou de se reinventar, sempre com o objetivo de ganhar. Se há crise de identidade sou que tenho. A equipa está lá, tenta meter cá para fora o que pedimos. Estamos aqui para trabalhar"."Falamos de dois jogadores importantes [com Marega] que estavam aqui há alguns anos comigo. Mas não podemos pegar por aí, temos ali gente que pode corresponder, não de igual modo, mas encontrar equilíbrio e estabilidade com aqueles jogadores que temos à disposição. Não podemos dizer que quando ganhamos as coisas estão bem e que quando empatamos, perdemos essa dinâmica"."Não é culpa do Galeno, é do treinador. A culpa é sempre do timoneiro e eu assumo-a"."Todos os jogos têm histórias diferentes. Temos de perceber que contra nós as equipas são agressivas, super dedicadas. A equipa do Estoril em Alvalade teve 11 remates, 7 cantos, teve algumas situações que eu não vi acontecer noutros jogos, mas o Sporting levou o Estoril a errar. Os jogos são todos diferentes e cada treinador é que pode responder por essa questão. O que podemos controlar é a atitude competitiva no máximo, o ritmo alto, a intensidade, a agressividade, isso é inegociável na nossa equipa. Porque do outro lado estão sempre adversários muito moralizados".