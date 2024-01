As conversas que deviam "meter cá fora", a "vitória mais importante de Eriksson" e os pontos fortes do Sp. Braga: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao FC Porto-Sp. Braga, partida da 17.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã às 20H30."Esperamos uma equipa que, neste momento, é 2.ª classificada nos jogos fora, com um ataque e um processo ofensivo muito capaz e competente. Espera-nos um jogo difícil como tem sido nos últimos anos, contra uma equipa cada vez mais assumida como candidata ao título. Cabe-nos fazer um bom jogo e principalmente ganhá-lo"."Não trabalhamos para dar sinais de força, trabalhamos para ganhar os jogos. As equipas que defrontámos e que estão à nossa frente foram dois jogos diferentes, sempre com uma atitude positiva e onde, nos dois jogos, houve uma atitude comum, ficámos em inferioridade numérica. O jogo de amanhã terá a sua história e a sua vida. Temos que ser muito competentes em todos os momentos e também nas bolas paradas, onde o Sp. Braga é muito fortíssimo e já fez mais de uma dezena de golos. Temos de estar atentos e explorar fragilidade do Sp. Braga. Temos de preparar o jogo para darmos uma boa resposta e ganharmos o jogo"."Toda a gente espera quer que o associado fique de parte agora e que fale o treinador do FC Porto, que está preocupado com o jogo de amanhã que é muito importante para a nossa caminhada"."Os jogos são todos diferentes, dependendo das estratégias e do que os jogadores fazem em campo. Nós estamos preparados para um Sp. Braga forte, mas vamos olhar para as fragilidades deles e nós também as temos. O jogo da Amoreira já passou, foi um jogo a eliminar na 2.ª competição interna mais importante. Houve coisas positivas, outras que não correram tão bem, e eu já partilhei isso com os jogadores porque dissecámos esse jogo dessa forma, olhando para o que foi o positivo e o negativo quando a equipa tinha e não tinha a bola. A partir daí, define-se a estratégia procurando perceber quais os pontos fortes da equipa que vamos defrontar amanhã - que são muitos - e os jogadores que encaixarem na estratégia estarão no onze inicial. Sabendo que os jogos hoje têm mais de 100 minutos e que os reforços que estão no banco e o plano traçado possa funcionar. Tem tudo a ver com a estratégia, com as diferentes equipas que vamos defrontar, e depois também percebendo que há o próprio jogo e temos que ter gente para dar sempre uma resposta positiva e que possa ser uma mais-valia. Estatísticas? É um número, não ligo muito. O que vejo é mais no geral. O que os últimos anos me dizem é que o Sp. Braga tem sido muito competitivo no campeonato e na Europa"."O balanço faço-o com todo o gosto se ganhar o campeonato. Também o farei com certeza se isso não acontecer. Vamos trabalhar para que em maio o balanço possa ser feito e o clube possa estar feliz"."Foi um prazer enorme, foi um treinador marcante na minha carreira enquanto jogador. Um homem com uma educação acima da média, um fantástico líder, muito calmo e tranquilo. E que os jogadores adoravam. Ganhámos muitos títulos juntos e eu espero que a vitória mais importante da vida dele seja agora, estou a torcer para que isso aconteça, não só eu mas muita gente no futebol, independentemente da cor clubística"."Não tenho que comentar as palavras do nosso administrador. O que sei é que há exemplos de outras equipas que, por vezes, vêm no final dos jogos falar de algumas trocas de palavras que acontecem durante o jogo. Isso é normal desde que não se ultrapasse determinado limite. Mas acho que seria bom para o futebol, quando metem os áudios cá para fora, no fundo aquilo que convém, se calhar era conveniente meter algumas conversas dos árbitros para os jogadores e dos jogadores para os árbitros. Aí iam perceber que não é fácil estar-se dentro de campo enquanto árbitro e enquanto jogador"."O ano passado perdemos o campeonato por dois pontos. Já tive a oportunidade de dizer que por vezes estivemos em vantagem perante os nossos rivais e depois aconteceu algo que não queríamos, e o contrário já aconteceu. Obviamente que nestes jogos são três pontos que se ganham e três que não deixamos o adversário ganhar, mas depois há todo um campeonato para se jogar. Amanhã é o jogo mais importante porque é o próximo, mas é preciso regularidade e solidez".