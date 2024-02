'Lipinho' substitui Fernando Madureira à frente dos Super Dragões

Fernando Madureira será o último a ser ouvido em Tribubal e não é certo que fale esta sexta-feira, depende do tempo de duração dos depoimentos de cada um dos detidos. As medidas de coação só deverão ser conhecidas na próxima semana e, portanto, continuará detido.Assim, Madureira e a mulher não estarão no jogo do FC Porto com o Rio Ave e na apresentação da recandidatura de Pinto da Costa, marcada para domingo. No encontro de sábado - repetindo-se o que aconteceu há uns meses, quando cumpriu pena de proibição de estar presente em recintos desportivos - 'Macaco' será substituído por Lipinho'.