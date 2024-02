A arrepiante lesão que obrigou Zaidu a ser substituído diante do E. Amadora

Zaidu saiu lesionado da receção do FC Porto ao E. Amadora , na noite deste sábado. Numa ação defensiva, o nigeriano acabou por torcer o joelho esquerdo e, após uma rápida avaliação ainda no relvado, a opção dos responsáveis médicos do FC Porto passou pela saída do lateral para a entrada de Jorge Sánchez.O estado físico do jogador necessitará de ser reavaliado, embora o visionamento do lance não augure nada de bom para o jogador do FC Porto.